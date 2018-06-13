И в маленькие сёла придёт интернет. Президент России дал поручения Правительству по итогам заседания Совета законодателей страны. Оно прошло в апреле в Санкт-Петербурге. Владимир Путин поддержал инициативы, озвученные председателем нашего ЗакСобрания. Предложения Владимира Киселева касались вопросов устранения цифрового неравенства. Интернет с трудом добирается до малых сёл и деревень. И власть будет работать над тем, чтобы изменить эту ситуацию.

И в маленькие сёла придёт интернет. Президент России дал поручения Правительству по итогам заседания Совета законодателей страны. Оно прошло в апреле в Санкт-Петербурге. Владимир Путин поддержал инициативы, озвученные председателем нашего ЗакСобрания. Предложения Владимира Киселева касались вопросов устранения "цифрового неравенства". Интернет с трудом добирается до малых сёл и деревень. И власть будет работать над тем, чтобы изменить эту ситуацию.В маленькие сёла - доступный интернет. Путин дал поручение Правительству рассмотреть инициативы по устранению цифрового неравенства в малых населенных пунктах. Предложения озвучил на Совете законодателей страны председатель ЗакСобрания нашей области. В частности, Владимир Киселев обратил внимание, что в настоящее время в ряде регионов уже реализуется пилотный проект по установке точек доступа к Интернету, но касается он только сёл с количеством жителей от 250 до 500 человек. Владимир Киселёв передал Президенту просьбу регионов расширить действие проекта. А именно: распространить его на населённые пункты, с численностью проживающих от 100 до 250 человек. Таким образом, количество сёл и деревень, где появится общественный интернет, существенно увеличится.Кроме того, спикер облпарламента предложил упростить федеральный Градостроительный кодекс, чтобы облегчить оформление разрешительной документации для операторов связи. Также процесс оснащения интернетом регионов могут ускорить ограничения арендной платы за использование опор электропередач для прокладки кАбеля связи. Эти предложения также вошли в перечень поручений Правительству.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "В результате есть поручения Правительству, по реализации которых Правительство должно отчитаться до 1 сентября текущего года. Я уверен, что вот эти предложения позволят улучшить ситуацию со связью и в отдаленных территориях нашей страны, в малых населенных пунктах. Помогут снизить тарифы за счёт того, что будет подключено антимонопольное законодательство для решения ряда вопросов".Владимир Киселев отметил, что Совет законодателей страны стал полноценным совещательным органом, который помогает регионам продвигать свои вопросы. Сам спикер облпарламента в Совете возглавляет профильную комиссию по информационным технологиям. Все инициативы по цифровизации прорабатывались тщательно. Учитывались мнения практически каждого российского региона. Такая кропотливая работа должна в итоге должна ликвидировать цифровое неравенство в стране.