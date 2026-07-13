«Город должен оставаться чистым и ухоженным круглый год — вне зависимости от времени года и погоды». Под таким девизом во Владимире прошла серия летних субботников. Уборка настигла одну из

«Город должен оставаться чистым и ухоженным круглый год — вне зависимости от времени года и погоды». Под таким девизом во Владимире прошла серия летних субботников. Уборка настигла одну из видовых локаций областного центра — Годову гору и улицу Клязьменскую в районе смотровой площадки за зданием Палат. Об этом сообщил глава города Сергей Волков на своих