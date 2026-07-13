Специалисты помогают с оформлением льгот, выплат, компенсаций и другими вопросами. Только во Владимирской области за три года работы филиала провели больше 10 тысяч консультаций. Фонд

Специалисты помогают с оформлением льгот, выплат, компенсаций и другими вопросами. Только во Владимирской области за три года работы филиала провели больше 10 тысяч консультаций. Фонд заключил соглашения с Федеральной нотариальной и адвокатской палатами, Ассоциацией юристов России, Минюстом, прокуратурой и другими ведомствами. Это позволило создать систему, которая работает во всех регионах страны. «Мы понимаем, что юридическая