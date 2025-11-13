В апреле администрация Суздаля заключила два контракта с подрядчиком на сумму более 8 миллионов рублей.

Суздальская прокуратура пристально следит за тем, как исполняется законодательство о госзакупках. В центре внимания сейчас — капитальный ремонт водопроводных сетей на улицах Набережная и Теремки. ПодробностиВ апреле администрация Суздаля заключила два контракта с подрядчиком на сумму более 8 миллионов рублей. Работы должны были быть завершены к 17 октября 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако прокурорская проверка в октябре показала, что сроки не выдержаны, а работы не сданы.Из-за этого не достигаются важные цели: улучшение качества жизни горожан и создание комфортной среды. Межрайонный прокурор уже внес представление руководителю подрядной организации.Завершение ремонта водопровода в Суздале остается под строгим контролем надзорного ведомства.