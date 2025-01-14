Сейчас специалист находится на больничном.

Во Владимире тренера спортивной школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике Анастасию Савватееву-Субботину обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, сопряженном с жестоким обращением с ребенком. В отношении специалиста уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подробности — в материале .Пришла с тренировки с разбитым лицомО возбуждении уголовного дела стало известно в новогодние каникулы. Инцидентом во владимирской школе заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Оказалось, что в правоохранительные органы обратились родители одной из девочек, которая занимается под руководством тренера. Воспитанница вернулась домой после тренировки с разбитым лицом. Она ответила маме, что упала, когда разучивала новый элемент.Женщине это показалось подозрительным, поэтому она прослушала записи с телефона, которые сохранялись с помощью специальной программы родительского контроля.По словам жительницы, тренер во время занятий кроет воспитанников нецензурной бранью. По словам ребенка, специалист провезла ее по полу лицом. Отсюда и появились травмы. Тренер якобы бьет детей обручами и скакалкам. Ролик с комментарием девочки опубликовал адвокат Владислав Луньков.Родители пострадавшей девочки обратились в спортивную школу с просьбой разобраться в ситуации. Затем они решили написать заявление в следственные органы и рассказать обо всем журналистам, чтобы придать огласку истории.По ходатайству следователяКак издание Зебра.ТВ, в суд направили ходатайство о применении в отношении тренера по художественной гимнастике меры процессуального принуждения в виде отстранения от занимаемой должности на время проведения расследования.Сейчас она находится на больничном, поэтому материалы рассмотрят только после выздоровления. Временное отстранение от работы предусматривает сохранение зарплаты: Анастасия воспитывает троих детей.В случае доказательства вины тренера в суде, по статье 156 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы с правом занимать определенные должности на срок до пяти лет.