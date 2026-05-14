Во Владимирском Следкоме призывают взрослых не оставлять малышей без присмотра. Случай в Муроме чуть не закончился трагедией. 12 мая, на улице Ленина, из окна квартиры на 2 этаже вместе с

Во Владимирском Следкоме призывают взрослых не оставлять малышей без присмотра. Случай в Муроме чуть не закончился трагедией. 12 мая, на улице Ленина, из окна квартиры на 2 этаже вместе с москитной сеткой выпала девочка 3 лет. Мама ребёнка была дома, но думала, что малышка спит. Девочку госпитализировали. Предварительно, угрозы для жизни и тяжелых травм удалось