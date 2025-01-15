До этого два года они замещали в основном простые дженерики.

Российские фармкомпании начали разрабатывать больше сложных лекарств, пишут Ведомости. В прошлом году количество клинических исследований, одобренных Минздравом, снизилось на 17%, но число локальных исследований, требующих испытаний на пациентах, выросло на 9. Это касается как дженериков, так и инновационных препаратов, включая биологические лекарства, такие как онкопрепараты, вакцины и инсулины. Эксперты отмечают рост исследований, связанных с биосимилярами и вакцинами, что связано с программой импортозамещения и локализацией производства стратегически важных препаратов в России.