Суздальская районная больница задолжала поставщикам 19 миллионов рублей. Подрядчики в разных сферах исполнили свои обязательства, а денег так и не получили. Тогда в дело вмешалась

Суздальская районная больница задолжала поставщикам 19 миллионов рублей. Подрядчики в разных сферах исполнили свои обязательства, а денег так и не получили. Тогда в дело вмешалась прокуратура. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» заключены контракты с хозяйствующими субъектами на оказание услуг по ремонту и обслуживанию транспорта, медицинской техники, проведению лабораторных исследований,