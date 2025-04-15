Молодой человек из Коврова на три года отправится в колонию общего режима за посты с фейками о действиях вооруженных сил РФ. Об этом сообщают пресс-службы ФСБ и Следкома области. С мая 2022 года

Молодой человек из Коврова на три года отправится в колонию общего режима за посты с фейками о действиях вооруженных сил РФ. Об этом сообщают пресс-службы ФСБ и Следкома области. С мая 2022 года по январь 2024 года во «ВКонтакте» на своей странице и странице популярного сообщества ковровчанин опубликовал не менее 13 таких постов. Они содержали