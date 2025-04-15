Молодые люди 15 и 16 лет угнали машину, чтобы покататься. Они завели автомобиль, починили его в гараже, а затем один из парней попал в аварию. Юных угонщиков будут судить. Инцидент произошел в

Молодые люди 15 и 16 лет угнали машину, чтобы покататься. Они завели автомобиль, починили его в гараже, а затем один из парней попал в аварию. Юных угонщиков будут судить. Инцидент произошел в предновогодние дни – 29 января прошлого года. Во время прогулки друзья решили угнать автомобиль «ВАЗ 21124», припаркованный на улице Коссович. Подростки подергали двери