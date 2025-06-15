Дегустация прошла в рамках спецпроекта «Правда в жести».

Владимирские активисты провели дегустацию 30 видов некогда популярных в Советском Союзе рыбных консервов — кильки в томате.Эта дегустация стала частью специального проекта одной из российских политических партий «Правда в жести». Общественники оценили качество, внешний вид, упаковку и другие критерии балтийскую и каспийскую кильку из местных сетевых магазинов.Почти все образцы нехитрого рыбного деликатеса получили хорошие отметки у добровольных контролёров, нарекания вызвала лишь одна банка — рыба показалась в ней чуть ли не обвалянной в пыли.