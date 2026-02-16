Пассажирка «Ниссана» скончалась на месте до приезда скорой помощи.

11 февраля около 12:55 на 35‑м км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» произошла серьезная авария с летальным исходом., водитель автомобиля «Ниссан» (мужчина 1974 г. р.) потерял контроль над машиной, двигаясь со стороны Владимира в сторону Кольчугино. Сначала он совершил касательное столкновение с «Мерседесом», а затем врезался во встречную «Ауди».Водитель «Ниссана» и его пассажир 2008 г. р. попали в больницу. Еще одна пассажирка «Ниссана» (1971 г. р.) скончалась на месте до приезда скорой помощи.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .