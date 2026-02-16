Во Владимире почтили память героев, исполнявших служебный долг за пределами Родины. Торжественный митинг у мемориала «Скорбящие ангелы» приурочили к 37-й годовщине вывода советских войск из

Во Владимире почтили память героев, исполнявших служебный долг за пределами Родины. Торжественный митинг у мемориала «Скорбящие ангелы» приурочили к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом поделились в администрации города. На мероприятии собрались представители Правительства Владимирской области и администрации города, филиала фонда «Защитники Отечества», военный комиссар, а также ветераны боевых действий и члены