Встречаются на рынке две подруги, которые давно не виделись. Одна говорит:
- Ты представляешь, мой сын такой тупой, ну такой тупой, наверное, самый тупой на свете.
- Не может быть! Я уверена, что мой еще тупее.
- Нет, мой тупее. Вот смотри.
Тут она подзывает своего сына и говорит ему:
- Сбегай домой, посмотри, дома ли Сын кивает головой и уходит. Та говорит подруге:
- Ну что, видела?
- Да это еще что.
Она тоже подзывает своего сына, дает ему 100 рублей и говорит:
- Вот тебе деньги, поди купи цветной телевизор.
Тот тоже кивает головой и уходит. Через некоторое время пути их сыновей пересекаются и между ними происходит такой диалог. Сын первой:
- Моя мать такая тупая, ну такая тупая, что тупее просто некуда.
- Нет, моя еще тупее.
- Нет, моя тупее, представляе
еще анекдот!