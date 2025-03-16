Груз формировали по запросу военнослужащих.

Из Гусь-Хрустовльного Владимирской области отправили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих подшефного полка, который находится в зоне СВО. Об этом сообщает администрация города.По запросам воинской части бойцам отправили питьевую воду, маскировочные сети, генераторы, автозапчасти, автомобильное масло, полиэтиленовую пленку, а также посылки от родных и близких.Ранее во Владимирской области Министерства обороны двоих ветеранов СВО.