Студент ВлГУ Никита Поздняков вышел в финал Кубка России по программированию беспилотников «Парма-БАС», рассказали в правительстве области. В этом году на участие в ежегодных соревнованиях

Студент ВлГУ Никита Поздняков вышел в финал Кубка России по программированию беспилотников «Парма-БАС», рассказали в правительстве области. В этом году на участие в ежегодных соревнованиях подали заявки 210 человек из 35 регионов страны. 155 из них – студенты, 55 – профессионалы. Отборочный этап проходил в онлайн-формате. Участники Кубка создавали алгоритм поиска оптимального пути на отечественном