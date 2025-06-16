С 5 по 7 июня в Санкт-Петербурге прошла III Конференция Межрегиональной ассоциации женского бизнеса под названием «Белые ночи-2025»

С 5 по 7 июня в Санкт-Петербурге прошла III Конференция Межрегиональной ассоциации женского бизнеса под названием «Белые ночи-2025». Это событие было организовано в преддверии Петербургского международного экономического форума-2025 и рассматривало такие важнейшие аспекты как доверие, партнерство и прозрачность – все то, что становится ключевым в стратегии развития бизнеса и экономики.Конференция была организована Межрегиональной ассоциацией женского бизнеса. Деловая программа стартовала с приветственных слов от организаторов и партнеров. «Перед нами стояла задача провести не просто конференцию, а создать комфортное пространство для наших участников, - рассказала Ольга Ходаковская, президент Межрегиональной ассоциации женского бизнеса. - В основе программы лежат три главных акцента: деловой и информативный контент, полезные мастер-классы и активный отдых, после которого участники наполнятся яркими эмоциями и воспоминаниями».Участники получили уникальную возможность погрузиться в информационную среду, где каждый спикер делился видением будущих идей.«Третий год подряд мы собираем сообщество женщин-лидеров в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить актуальную повестку для бизнеса и страны, а также уделяем большое внимание неформальному общению и нетворкингу, -с гордостью отметила вице-президент Межрегиональной Ассоциации женского бизнеса, эксперт бизнес-финансам, к.э.н. Светлана Петрова. - Наша организация растет и ее участники вместе с ней. В рамках конференции были подписаны два меморандума с партнерами и для нашего сообщества это новые ресурсы, знания и возможности. Эта конференция — не просто событие. Это точка роста!»Одной из активно обсуждаемых тем на мероприятии стал вопрос финансов и финансовой независимости. «Финансовая независимость и безопасность для женщины - это не просто цели, а основы долгосрочного успеха в бизнесе и жизни. Личный капитал необходим для обеспечения стабильности и уверенности в будущем, - подчеркнула отметила одна из спикеров, эксперт по личным финансовым стратегиям и финансовому планированию Наталья Холченко. - Мой совет — не теряйте время, начните создавать свой личный капитал уже сегодня».В рамках второго дня программы Модный дом «BUSINESS LINE», один из ведущих российских производителей одежды для деловых женщин, провел мастер-класс на тему «Деловой стиль, вызывающий доверие», представляя новые тренды моды и демонстрируя коллекцию ЛЕТО 2025. Также в ходе деловой программы были подписаны соглашения о партнерстве с Ассоциацией экспертов, спикеров, модераторов и продюсеров, а также с Ассоциацией развития аддитивных технологий.Всего за три дня конференции перед 200 участниками выступили 15 спикеров и экспертов, было проведено пять тематических мастер-классов и подписано два соглашения о партнерстве.«Организаторы Конференции смогли создать такую атмосферу на площадке, что позволило собрать концентрат женщин-лидеров готовых учится не конкурировать за внимание и «место под солнцем», а использовать свою «женскую силу» для общения, созидания и обмена опытом и партнерства, - подвела итог конференции психолог, бизнес-тренер, создатель Женской Он-лайн Психологической Академии Татьяна Василькова. - Для большинства участниц оказалась актуальна тема, связанная с балансом женщины и применения ее социальных ролей в одном теле. Сегодня в мире многозадачности женщинам важно научится мастерски сочетать все роли - и женщины, и матери, и друга, и жены, и дочки, и профессионала».