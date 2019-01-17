Продюсер Иосиф Пригожин призвал отправить на конкурс Александра Панайотова. Он считает, что Сергею Лазареву не нужна победа на музыкальном состязании Евровидение.

ПродюсерИосиф Пригожин призвал отправить на конкурс Александра Панайотова. Он считает,что Сергею Лазареву не нужна победа на музыкальном состязании "Евровидение".Ранее СергеяЛазарева назвали главнымпретендентом на то, чтобы представлять Россию на конкурсе. В спискепретендентов помимо прочих также и певец Александр Панайотов.Пригожин полагает, чтоименно его стоит отправить в этом году на "Лазарев уже стал большим артистом. Все, что можно было с "Евровидения"получить, он получил. Зачем ему нужно это первое место, даже если оно будет?" -цитирует продюсера .При этом он отметил, что в России не любятпобедителей. "Возникает какая-то зависть, возникает какая-то ненависть. Напочве чего даже непонятно", – заявил Пригожин. В пример он привел исполнителя ДимуБилана, который в 2008 году занял на "Евровидении" первое место. По словампродюсера, отношение к нему "как будто он украл у кого-то что-то".В свою очередь представителиорганизатора конкурса в нашей стране, которым этом году стал холдинг ВГТРК подчеркнули,что официально назовут участника конкурса только в конце января. Напомним, Сергей Лазарев выступил на "Евровидении" в 2016году в Стокгольме. Тогда певец занял третье место с песней You Are The Only One.Конкурс пройдет с14 по 18 мая в Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и ЛенаТемникова.