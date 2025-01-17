Мать бычка, корова № 29555, за 1 лактацию дала 11,9 тысячи килограммов молока, а его отец — американский бык Lockstep, известен своей высокой продуктивностью.

На сельхозпредприятии «Шихобалово» во Владимирской области был признан лучший бычок голштинской породы в России по системе показателей племенной ценности с геномным прогнозом NM$ 1228. Геномная оценка проводилась ЛИЦ АО «Агроплем» и зарегистрирована в международной базе данных Совета молочных пород.Мать бычка, корова № 29555, за 1 лактацию дала 11,9 тысячи килограммов молока, а его отец — американский бык Lockstep, известен своей высокой продуктивностью.АО «Шихобалово» является одним из крупнейших молочных производителей региона и генеральным поставщиком племенной продукции. За 2024 год оно реализовало 13 бычков для искусственного осеменения по всей России.Эксперты отмечают, что геномная оценка бычка демонстрирует высокие показатели продуктивной жизни, стойкость к заболеваниям и отличные передающие способности. Развитие племенного животноводства в регионе может привести к замене иностранного биоматериала и улучшению самообеспечения отрасли.