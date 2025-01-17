Возобновление работы катка пока остается под вопросом.

Из-за аномально теплой погоды каток в парке имени Пушкина во Владимире закрыли. 17 января представители катка сообщили, что дождь и плюсовые температуры привели к таянию льда.Возобновление работы катка пока остается под вопросом, предположительно это может случиться с наступлением стабильных морозов, ожидаемых с 24 января.Также температурные колебания в регионе создали опасные условия для пешеходов: дороги и тротуары стали скользкими. Напомним, ранее мы писали, что