Также опасными признаны места для купания в реке Нерль в селе Порецкое и селе Кидекша в Суздальском районе.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверки мест для крещенских купаний во Владимирской области и выявили водоемы, в которых это будет опасно делать. В частности, купание в озере Глубокое в столице региона не рекомендовано из-за несоответствия проб воды санитарным нормам.Также опасными признаны места для купания в реке Нерль в селе Порецкое и селе Кидекша в Суздальском районе. Главный православный праздник – Крещение – состоится в ночь на воскресенье, 19 января. Около 5 тыс. жителей области планируют принять участие в обрядах.Напомним, ранее мы писали, что власти обсудят закрытие скандальной свалки в Петушинском районе.