В Александрове в суд передали дело женщины, которую обвиняют в покушении на убийство знакомого. Инцидент произошел после затяжных празднований дня рождения.22 ноября прошлого года женщина отмечала день рождения сначала в кафе, потом продолжила праздник в комнате общежития, где жила. Гуляния затянулись на четыре дня.Через несколько дней, 26 ноября, между именинницей и одним из ее приятелей вспыхнула ссора. Конфликт стремительно перерос в насилие, женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине 18 ударов.Пострадавшему повезло, в комнате в этот момент находился сожитель матери обвиняемой. Он вмешался и сумел отобрать у женщины нож. Благодаря быстрой медицинской помощи мужчина остался жив, в прокуратуре.На следствии женщина признала вину лишь частично. Она настаивает, что убивать приятеля не собиралась. Теперь дело ждет рассмотрения в Александровском городском суде.