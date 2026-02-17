Работы затронут 43 дороги регионального и межмуниципального значения.

Владимирская область полностью готова к дорожному сезону‑2026. Власти завершили контрактацию ремонтов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы затронут 43 дороги регионального и межмуниципального значения, в нормативное состояние приведут 51 объект и более 70 участков.На обновление дорожной сети направили 3,8 млрд рублей. 2,3 млрд рублей поступило из федерального бюджета, 1,5 млрд рублей — средства областной казны, в региональном правительстве.Самые масштабные работы запланированы на ключевых транспортных артериях в Коврове, Муроме, Киржаче, Покрове и Гусь-Хрустальном.Напомним, в 2025 году по нацпроекту привели в порядок более 173 км дорог. План на 2026 год — свыше 190 км только областных трасс.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .