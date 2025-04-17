В эту субботу, 19 апреля, движение по Лыбедской магистрали временно ограничат. Это связано с проведением спортивного праздника, посвященного Великой Победе. С 7 до 15:00 будет перекрыт участок

В эту субботу, 19 апреля, движение по Лыбедской магистрали временно ограничат. Это связано с проведением спортивного праздника, посвященного Великой Победе. С 7 до 15:00 будет перекрыт участок магистрали от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе. Транспорт сможет объехать по улицам Луначарского, Горького, Мира и Усти-на-Лабе. Подробнее о том, что ждет владимирцев на спортивном празднике, смотрите в