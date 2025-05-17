Два города нашего региона входят в Золотое кольцо России. Там уже начинают готовиться к круглой дате.

Преображение продолжаетсяВ 2027 году 60-летие отметит легендарный туристический маршрут «Золотое кольцо России». В нашей области в него входят два города – Владимир и Суздаль.При подготовке к 1000-летию города-музея в нём провели масштабные работы в части как благоустройства, так и модернизации инфраструктуры.Правда, к празднику успели сделать не всё. К примеру, до 30 ноября 2024 года должны были завершить расширение трассы Владимир – Суздаль, но подрядчик в срок не успел.Возникли проблемы и с покрытием на Торговой площади в центре Суздаля. На работы выделили порядка 46,9 млн рублей. Сдать объект необходимо было к 1 июля, однако уже в сентябре булыжники валялись по всей площади. А когда Суздаль начали готовить к Новому году и у Торговых рядов установили ёлку, тяжёлая техника привела в негодность покрытие.На год также продлили реконструкцию Торговых рядов. Их должны были сдать к сентябрю 2024 года, а новый срок –1 ноября 2025-го.После масштабных суздальских гуляний процесс преображения города продолжится. Так, этим летом в городе от­кроется межрегиональный центр народных художественных промыслов.«С каждым годом мероприятия в Суздале становятся всё масштабнее. Обычно фестиваль «Альма Матер» Дениса Мацуева проходил в один день, а в этом году он продлится пять дней. Его посетят звёзды классическойму­зыки, например Валерий Гергиев со своим оркестром. Также мы анонсировали новый веломаршрут «Велолето»: он пройдёт вдоль Нерли от Владимира до Суздаля. В самом городе-музее ещё будут преобразования: продолжится реконструкция дорожки спуска к Каменке между кремлём и Музеем деревянного зодчества, должны потихоньку выйти на приведение в порядок кремлёвского луга. У нас ещё будут появляться новые маршруты, локации для отдыха, фестивали и так далее», – пообещал губернатор Александр Авдеев.Не Суздалем единымЕщё один элемент подготовки к юбилею Золотого кольца – реконструкция станции Боголюбово. Сюда приез­жают тысячи паломников, чтобы полюбоваться шедевром белокаменного зодчества – храмом Покрова на Нерли. Пешеходный мост с лифтами должны работать круглогодично. Для этого Суздальский район передаст мост в собственность РЖД. На станции к 2027 году должны появиться модульный вокзал, парковка для автомобилей, туристических автобусов и велосипедов, нестационарные торговые точки, санитарные кабинки.Продолжается работа над мастер-планами развития Владимира, Киржача, Коврова и Мурома – последнему уделят особое внимание. В городе на Оке планируется строительство набережной, которая будет в 2,5 раза длиннее существующей.К слову, внимание туристов привлекает и усадьба Храповицкого в посёлке Муромцево Судогодского района. Здесь планируют создать дендроплан и благоустроить парковое хозяйство. Кроме того, в ближайшем будущем разработают и проекты консервации усадьбы, чтобы остановить её разрушение.