Журналистский форум Вся Россия-2025 открылся в Сочи.

Какой будет официальная журналистика в ближайшие годы, обсуждают на форуме Вся Россия-2025. Он открылся в Сочи.На площадке собрались больше 1000 участников. В основном это сотрудники региональных редакций разнообразных медиа. О главных темах форума организаторы заявили на выставке при входе в здание. Это — портретная галерея военных и волонтеров.Рядом расположился стенд, где представительницы Союза женщин России плетут маскировочные сети. Главная дискуссия в этом году будет посвящена роли журналиста в информационной войне.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев: Впервые мы решили начать форум с большой панельной дискуссии и назвать ее “трансформация медиасферы в условиях информационного противостояния”. Понятно из названия, о чем будем говорить. Вести дискуссию будет Арина Шарапова.Из иностранных гостей — владелец телеканала из Камеруна, китайская делегация. Предполагался и обмен опытом с северокорейскими журналистами. Их прибытия на форум пока ожидают.