Счастливое спасение. Двух овчарок из Юрьев-Польского приютили в Ярославской области. Напомним, в селе Энтузиаст собаки оказались заперты в двухкомнатной квартире. 14 января они лишились

Счастливое спасение. Двух овчарок из Юрьев-Польского приютили в Ярославской области. Напомним, в селе Энтузиаст собаки оказались заперты в двухкомнатной квартире. 14 января они лишились своего единственного хозяина. Мужчина умер в карете скорой помощи, после того как ему стало плохо за рулем. Жалобный лай питомцев доходил до соседей. От безысходности жители дома №2 на улице Центральной