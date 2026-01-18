Президент России Владимир Путин анонсировал проведение международного транспортно-логистического форума в Петербурге. Крупное событие намечено на апрель. Об этом президент сообщил на совещании по развитию автономных систем 16 января.Это будет расширенной версией форума, который проводился в Москве в августе прошлого года. О нем глава страны упомянул, рассуждая о необходимости налаживать в дружественных государствах производство и эксплуатацию востребованных сейчас беспилотных систем. На таком форуме как раз и обсуждались вопросы сотрудничества в сфере применения дронов.- Проведем в апреле этого года в Санкт-Петербурге международный транспортно-логистический форум, особый акцент сделаем на поддержке начинающих инженеров, создателей роботов и гражданских автономных транспортных систем во всех сферах, - заявил Владимир Путин.По словам президента, такой форум станет весомым вкладом России в поддержку талантливой молодежи из разных стран мира. А запрос на подобную совместную работу есть.