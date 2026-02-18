Виной всему обильные снегопады и резкие перепады температур.

Во Владимирской области следователи СК расследуют сразу три трагических случая. Люди погибли из‑за схода снежных масс с крыш. Виной всему обильные снегопады и резкие перепады температур, из‑за которых на кровлях скапливаются тяжелые снежно‑ледяные глыбы.14 февраля в поселке Горка Киржачского района погиб 76‑летний мужчина. На его участке под тяжестью снега обрушился навес веранды. 15 февраля в Александрове нашли тело 95‑летней женщины. По предварительной версии, трагедия случилась, когда пенсионерка расчищала дорогу, с крыши дома внезапно сошла снежная масса. В тот же день в деревне Молодино Петушинского района при аналогичных обстоятельствах погибла 66‑летняя жительница.По всем фактам следственное управление СК России по Владимирской области процессуальные проверки. Специалисты выясняют детали происшествий и устанавливают, были ли нарушены нормы безопасности.