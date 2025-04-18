В Ставропольском крае начались съемки детского сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Сериал о юной сыщице и ее

В Ставропольском крае начались съемки детского сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Сериал о юной сыщице и ее сопернице пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «‎Чистые»‎, «Балет», «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь», «ВИА “Васильки”» и другие). Производством занимается кинокомпания «Карго» при поддержке Института