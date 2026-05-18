На предстоящей неделе во Владимирской области установится настоящая летняя жара, но синоптики предупреждают о приходе грозовых фронтов.По данным Гидрометцентра России, понедельник, 18 мая, и вторник, 19 мая, будут малоблачными и без осадков, вероятность дождя близка к нулю. Днем воздух прогреется до +29 градусов, что больше похоже на середину июля, ветер останется слабым — около 3 м/с, ночами ожидается около +14.Уже в среду, 20 мая, при сохранении дневной жары до +29 небо затянет облачность, и с вероятностью около 84% пройдет кратковременный дождь. Ночью ветер усилится до примерно 6 м/с, а ночная температура опустится до +15.В четверг, 21 мая, осадки временно прекратятся: будет облачно, без дождя, дневной максимум опустится до +27, атмосферное давление поднимется до 750 мм рт. ст. Ночь с четверга на пятницу пройдет спокойно, но в облачности, около +16.Пятница, 22 мая, принесет новые дожди: днем вероятность осадков около 62% при +27, а в ночь на субботу вероятность дождя возрастет до 75% и температура заметно снизится до примерно +12.