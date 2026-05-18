Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение в отношении 48‑летней местной жительницы по статьям об убийстве и краже.По версии следствия, 16 ноября в деревне Старое Перепечино во время распития спиртного женщина толкнула знакомого. Он упал, ударился головой и потерял сознание.Далее, по данным следствия, обидевшись, она нашла веревку и задушила мужчину.После этого обвиняемая закопала тело на приусадебном участке и с банковской карты погибшего похитила более 134 тысяч рублей, переводя деньги на свои и чужие счета и совершая траты.Тело обнаружили полицейские при проверке заявления о пропаже. Женщина полностью признала вину и раскаялась.