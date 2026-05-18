18 мая в новой суздальской школе собрались руководители органов управления образованием, представители профильных организаций и федеральные эксперты для обсуждения актуальных задач отрасли.Окружное совещание Минпросвещения проходит во Владимирской области впервые. На нем обсудили ключевые вызовы и приоритеты отрасли.Региональная школа стала символом обновления: в ней внедряют современные методики, развивают творческие мастерские и спортивные секции.В ближайшее время откроют корпус для круглосуточного проживания, что позволит школе работать также, как сменный лагерь.Образование остается приоритетом: за последние годы в области открыли 12 школ и столько же детских садов.Реализуются масштабные проекты по модернизации и ремонту учреждений, создаются дополнительные учебные места.В Муроме восстановили пединститут для подготовки молодых специалистов. На данный момент запускают центры сопровождения учителей, чтобы повысить престиж профессии.Совещание дает возможность обменяться опытом, укрепить межрегиональные связи и получить рекомендации федеральных экспертов.Губернатор пожелал участникам плодотворной работы, новых идей и пригласил гостей ознакомиться с образовательными проектами региона.