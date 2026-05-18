18 мая в новой суздальской школе собрались руководители органов управления образованием, представители профильных организаций и федеральные эксперты для обсуждения актуальных задач отрасли.
Окружное совещание Минпросвещения проходит во Владимирской области впервые. На нем обсудили ключевые вызовы и приоритеты отрасли.
Региональная школа стала символом обновления: в ней внедряют современные методики, развивают творческие мастерские и спортивные секции.
В ближайшее время откроют корпус для круглосуточного проживания, что позволит школе работать также, как сменный лагерь.
Образование остается приоритетом: за последние годы в области открыли 12 школ и столько же детских садов.
Реализуются масштабные проекты по модернизации и ремонту учреждений, создаются дополнительные учебные места.
В Муроме восстановили пединститут для подготовки молодых специалистов. На данный момент запускают центры сопровождения учителей, чтобы повысить престиж профессии.
Совещание дает возможность обменяться опытом, укрепить межрегиональные связи и получить рекомендации федеральных экспертов.
Губернатор пожелал участникам плодотворной работы, новых идей и пригласил гостей ознакомиться с образовательными проектами региона.