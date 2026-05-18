Конкурс существует уже 10 лет.

В областном Доме Дружбы прошло торжественное мероприятие к Международному дню семьи. Главный акцент праздника — церемония награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс существует уже 10 лет и за это время стал настоящей площадкой для объединения семей со всей страны.В этом году за звание лучшей боролись более 70 семей из Владимирской области. На праздник в Дом Дружбы приехали самые разные семьи: многодетные пары, супруги с многолетним стажем, творческие и спортивные династии. Среди участников — семьи защитников Отечества и те, кто активно участвует в общественной жизни региона.С приветственным словом к гостям обратился губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он отметил, что конкурс за 10 лет доказал свою востребованность. По словам главы региона, в участниках конкурса видны лучшие примеры семей, где воспитывают детей, укрепляют духовные ценности и сохраняют преемственность поколений. Губернатор подчеркнул: крепкие и счастливые семьи — важная опора для российского государства.Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова тоже обратилась к победителям и гостям торжества. Она напомнила, что по инициативе депутатов региона во Владимирской области появился новый праздник — День многодетной семьи. Его отмечают 20 июня, и в этом году празднование пройдет уже во второй раз.Ольга Хохлова поделилась и своими мыслями о значении семьи: по ее словам, именно в кругу родных, в атмосфере тепла и доверия человек обретает поддержку, учится отвечать за свои поступки и беречь близких. В этом, уверена председатель Заксобрания, и заключается настоящая сила семьи.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .