Об этом сообщили в ГИБДД Владимирской области.

Во Владимире на федеральной трассе произошло ДТП, в котором пострадал курьер на электровелосипеде, работающий в службе доставки. Авария произошла из-за того, что молодой человек не уступил дорогу легковому автомобилю.По данным ГИБДД города Владимира, инцидент случился 17 июня в 16:30 на 6-м километре трассы Р-132, соединяющей западную часть города с трассой М-7 (в районе микрорайона Веризино).Согласно предварительной информации, 22-летний водитель электровелосипеда, двигаясь в направлении Нижнего Новгорода, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes-Benz, за рулем которого находился 28-летний водитель, что привело к столкновению.К счастью, доставщик еды получил лишь незначительные травмы и был направлен на амбулаторное лечение.