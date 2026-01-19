Утром 19 января в Александрове произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил площадь в 18 кв. м. Есть пострадавшие.В 09:07 в дежурную смену МЧС о возгорании в доме № 2 на улице Геологов. На место немедленно выехали пожарные расчеты.Пострадали 3 человека, среди них — 2 ребенка.Спасены 13 человек, в том числе 4 ребенка. Эвакуированы 16 человек — пожарные оперативно вывели жителей из опасной зоны.Сейчас специалисты выясняют причины пожара. О предварительных версиях пока не сообщается.