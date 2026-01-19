Во Владимирской области расширилась команда регионального правительства: губернатор Александр Авдеев двух новых министров. Посты заняли Елена Беряцкене (министерство социальной защиты населения) и Николай Машков (министерство региональной безопасности).Елена Беряцкене родилась в Вязниках. Ее профессиональный путь тесно связан с социальной сферой. С 2002 года она работала в органах соцзащиты Вязниковского района. С 2014 года возглавляла управление социальной защиты во Владимире. Теперь она будет отвечать за реализацию социальных гарантий для жителей региона — в том числе за поддержку защитников Родины и их семей.Николай Машков родился в Витебске. Его карьера связана с правоохранительной деятельностью. Проходил службу в военной прокуратуре во Владимире, Чеченской Республике, Ингушетии и Костроме. С 2011 по 2026 год работал в Военном следственном отделе СК России по Владимирскому гарнизону — сначала заместителем руководителя, затем руководителем.На посту министра региональной безопасности он будет курировать вопросы обеспечения безопасности жителей области.