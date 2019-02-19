Петр Порошенко утверждает, что американцы отменили все
встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. Президенту
Украины об этом якобы рассказал вице-президент США Майк Пенс, но эксперты полагают,
что это неправда.
Петр Порошенко утверждает, что американцы отменили все
встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. Президенту
Украины об этом якобы рассказал вице-президент США Майк Пенс, но эксперты полагают,
что это неправда.
Украинский лидер утверждает, что Пенс сообщил ему об этом на
Мюнхенской конференции по безопасности. Из-за того, что Россия задержала украинских
моряков, Штаты не хотя общаться с представителями Кремля, рассказал Порошенко вице-президент
США. Пока моряков не отпустят, никаких встреч не будет, якобы заверил главу Незалежной
Майк Пенс.
Это заявление не соответствует действительности. Достаточно ознакомиться
с международными новостями и убедиться в том, что, к примеру, российские и
американские военные периодически общаются для координации действий в Сирии. Мало
того, дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном не прерывались ни на
день.
В Белом доме и Кремле не раз говорили и возможной встрече
Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер даже заявлял, что готов
побеседовать с российским коллегой. Безусловно, проблем в отношениях Москвы и
Вашингтона сейчас немало, но ни одна, ни другая сторона не заявляли о
прекращении или приостановлении контактов, диалог постоянно поддерживается.
Напомним, что единственная полноформатная встреча Владимира
Путина и Дональда Трампа прошла 16 июля 2018 года в Хельсинки. Помимо этого,
лидеры двух стран общались на полях различных саммитов и успевали обменяться
мнениями по различным вопросам.