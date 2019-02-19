Петр Порошенко утверждает, что американцы отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. Президенту Украины об этом якобы рассказал вице-президент США Майк Пенс, но эксперты полагают, что это неправда.

Петр Порошенко утверждает, что американцы отменили всевстречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. ПрезидентуУкраины об этом якобы рассказал вице-президент США Майк Пенс, но эксперты полагают,что это неправда.Украинский лидер утверждает, что Пенс сообщил ему об этом наМюнхенской конференции по безопасности. Из-за того, что Россия задержала украинскихморяков, Штаты не хотя общаться с представителями Кремля, рассказал Порошенко вице-президентСША. Пока моряков не отпустят, никаких встреч не будет, якобы заверил главу НезалежнойМайк Пенс.Это заявление не соответствует действительности. Достаточно ознакомитьсяс международными новостями и убедиться в том, что, к примеру, российские иамериканские военные периодически общаются для координации действий в Сирии. Малотого, дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном не прерывались ни надень.В Белом доме и Кремле не раз говорили и возможной встречеВладимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер даже заявлял, что готовпобеседовать с российским коллегой. Безусловно, проблем в отношениях Москвы иВашингтона сейчас немало, но ни одна, ни другая сторона не заявляли опрекращении или приостановлении контактов, диалог постоянно поддерживается.Напомним, что единственная полноформатная встреча ВладимираПутина и Дональда Трампа прошла 16 июля 2018 года в Хельсинки. Помимо этого,лидеры двух стран общались на полях различных саммитов и успевали обменятьсямнениями по различным вопросам.