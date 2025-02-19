18 февраля в вестибюле Палат выставили отреставрированный рукомойник 19 века, который привезли во Владимир в 1971 году из этнографической экспедиции из села Сафонеево Гороховецкого района,

18 февраля в вестибюле Палат выставили отреставрированный рукомойник 19 века, который привезли во Владимир в 1971 году из этнографической экспедиции из села Сафонеево Гороховецкого района, рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Возможно, эта вещь не покажется кому-то интересной. Ну рукомойник и рукомойник. Но с ним связана одна тайна, которую не так давно смогли разгадать реставраторы. Рукомойник поступил