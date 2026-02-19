В итоге сотрудники прокуратуры провели надзорные мероприятия, установили всех нуждающихся в лекарстве пациентов и внесли официальное представление в адрес закупочного центра.

В Гусь‑Хрустальном благодаря прокуратуре три пациента с редким эндокринным заболеванием смогли получить дорогостоящее лекарство, которое им нужно принимать ежедневно, и которое они имеют право получать бесплатно.После обращения местного жителя в Гусь‑Хрустальную межрайонную прокуратуру Владимирской области выяснилось, что мужчина не может получить необходимый ему препарат, хотя по закону лекарство положено ему бесплатно.Во время проверки , что проблема коснулась не только заявителя. Еще двое жителей района с таким же диагнозом тоже оставались без жизненно важного лечения.В итоге сотрудники прокуратуры провели надзорные мероприятия, установили всех нуждающихся в лекарстве пациентов и внесли официальное представление в адрес закупочного центра. После вмешательства надзорного ведомства необходимое лекарство закупили и выдали всем троим пациентам.