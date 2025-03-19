Экоактивисты обращаются к Александру Авдееву с просьбой сохранить парк Счастливых. Во Владимире продолжается борьба за зеленые зоны. Как выяснили общественники, не смотря на то, что
<a href="https://33live.ru/novosti/19-03-2025-ekoaktivisty-prosyat-aleksandra-avdeeva-soxranit-park-schastlivyx.html" target="_blank">Экоактивисты просят Александра Авдеева сохранить парк Счастливых</a> - Экоактивисты обращаются к Александру Авдееву с просьбой сохранить парк Счастливых. Во Владимире продолжается борьба за зеленые зоны. Как выяснили общественники, не смотря на то, что
[url=https://33live.ru/novosti/19-03-2025-ekoaktivisty-prosyat-aleksandra-avdeeva-soxranit-park-schastlivyx.html]Экоактивисты просят Александра Авдеева сохранить парк Счастливых[/url] - Экоактивисты обращаются к Александру Авдееву с просьбой сохранить парк Счастливых. Во Владимире продолжается борьба за зеленые зоны. Как выяснили общественники, не смотря на то, что