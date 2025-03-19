Экоактивисты обращаются к Александру Авдееву с просьбой сохранить парк Счастливых. Во Владимире продолжается борьба за зеленые зоны. Как выяснили общественники, не смотря на то, что

Экоактивисты обращаются к Александру Авдееву с просьбой сохранить парк Счастливых. Во Владимире продолжается борьба за зеленые зоны. Как выяснили общественники, не смотря на то, что «ДОМ.РФ» планирует выставить территорию парка на торги, у регионального правительства есть возможность забрать его под свое крыло. Это же, к слову, нам рассказывал собеседник из самой госкомпании. Он пожелал остаться