Также они заехали в Петушки и Мстеру

Также они заехали в Петушки и МстеруВедущие популярной программы «Орел и Решко» певица Сати Казанова и блогер Клава Кока посетили Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Петушки и Мстеру.Выпуск о нашей области вышел в эфир 17 июля в рамках сезона с путешествиями по России. Соседение Ярославль и Кострома «засветились» на прошлой неделе.Золотая карта досталась Клаве Коке, а 100 долларов, на которые вполне прилично можно пожить в любом городе и не один день, - Сати.Певица отправилась в пешеходную прогулку по достопримечтаельностям Владимира, посетила агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»в Петушинском районе. Там Сати Казанова осталась на ночь. После она отпарвилась в Суздаль.Обладательница безлимитной карты Клава поехала в Гусь-Хрустальный, где она познакомилась с технологией изготовления традиционного промысла - хрусталя. После блогер отправилась в Мстеру, где купила шкатулку ручной работы. Она провела ночь во Владимире и отправилась в Суздаль, где она полетала на воздушном шаре еще до фестиваля воздухоплавателей.от на .