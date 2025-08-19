Администрация Владимира объявила тендер на обслуживание автобусного маршрута №28, который не работал в городе около года. Однако в рамках закупки с символической ценой контракта в 1 рубль,

Администрация Владимира объявила тендер на обслуживание автобусного маршрута №28, который не работал в городе около года. Однако в рамках закупки с символической ценой контракта в 1 рубль, заявок от перевозчиков не поступило. Ранее власти изменили схему движения маршрута: теперь он должен закольцовываться у Дворца детского и юношеского творчества, проходя по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту и