Во Владимире близится к завершению строительство новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. главы города Дмитрия Наумова, техническая готовность объекта превышает 90%, а в классах уже идет расстановка мебели.На объекте ежедневно работает более 125 человек и 13 единиц техники. В трех корпусах еще продолжаются отделочные работы, в остальных помещениях они уже завершены. Параллельно с этим идет благоустройство прилегающей территории.Глава города поручил проработать вопрос дополнительного озеленения, чтобы высадить деревья вдоль проезжей части. Это поможет снизить шум от транспорта и повысит комфорт для учеников. Отмечается, что школа готовится к началу нового учебного года.