Владимирская область занимает третье место во Всероссийском патриотическом забеге «От Победы к Победе!», посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. 43 спортсмена региона пробежали уже более 3,5 тысяч километров. Особо отличился владимирский бегун Дмитрий Яксанов, преодолевший 953 километра. Об сообщили в правительстве области. Забег, стартовавший 24 июня в Москве, проходит через 31 город и 25 регионов