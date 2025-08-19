Уже не первый год 400 талантливых ребят приезжают на Владимиро-Суздальскую землю.

16 августа гостями музея-заповедника «Александровская слобода» вновь стали воспитанники Школ искусств и педагоги из 30 регионов России (от Санкт-Петербурга до Красноярска) и других стран. На открытой площадке средневековой столицы сам Иван Грозный вдохновлял участников XXIV Межнационального пленэра юных художников.Уже не первый год 400 талантливых ребят приезжают на Владимиро-Суздальскую землю – родину трех исторических столиц – по приглашению Межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом Мира». В этом году особенностью пленэра стала мастерская будущих этнолидеров «Дружба народов — щит от нацизма», организованная при поддержке Фонда президентских грантов.Программу арт-экспедиции открывает Александров. Далее следуют Владимир, Суздаль и Муромцево. На сайте, посвященном пленэру, о визите в Музей Ивана Грозного рассказано так: «Белокаменные постройки, арочные входы, башни, купола и крепостные стены становятся не просто объектами наблюдения, а первыми «персонажами» в художественных дневниках детей. Это... попытка взглянуть на мир внимательнее, почувствовать ритм формы, света, тишины. Участники учатся всматриваться в архитектуру как в живой организм, где каждая деталь говорит».Много в это день говорили и сами ребята, и педагоги.Елизавета Скоробогатова, руководитель делегации из Санкт-Петербурга:«Познакомиться с подлинной русской культурой через средневековую историю – это огромная ценность и для детей, и для взрослых. Мы сегодня успели увидеть музей на экскурсии – место с мощной энергетикой, насыщенной множеством летописных событий, происходивших здесь. Не перестаешь удивляться, насколько велика, сложна и многогранна история нашей страны. А русская архитектура – отдельный вид искусства. Пленэрная практика позволяет детям увидеть и прочувствовать ее. Именно ради этого мы и приехали – узнать историю и пропустить ее через себя».Все педагоги подчеркивали, что наша область – средоточие средневековой архитектуры, которая сохранилась в малом объеме. А результат целого дня работы все желающие в этот же день могли видеть на мольбертах ребят.Врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова отметила:«В очередной раз неповторимая архитектурная жемчужина – Александровская слобода – стала объектом рисования с натуры. Нам очень приятно, что в этом году пленэр открывается у нас, поскольку здесь находятся уникальные памятники. В своих регионах юные художники подобных не видели, там не столь древняя история. Отрадно, что сегодня каждый из них в своей памяти и на своих рисунках заберет частицу средневековой Слободы».Осталось добавить, что лучшие работы, созданные за маршрут пленэра, будут представлены в специальном каталоге «Мир, оставленный нам в наследство».