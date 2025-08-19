Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Александрове вынесли приговор жителю города Струнино, который выстрелил в своегознакомого. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Как установил суд, 22 декабря прошлого года, после ссоры из-за разбавленного алкоголя, обвиняемый пришел к знакомому. Во время конфликта он достал переделанный «сигнал охотника» и выстрелил в грудь оппонента, причинив ему серьёзную травму.Мужчина признал свою вину и попытался возместить причиненный вред. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.