В городе Гусь-Хрустальный, благодаря губернаторской программе «30 на 70», появилась уникальная интерактивная шахматная площадка. Такой подарок школе №15 сделали родители выпускников, отметили в облправительстве. Главная особенность этой площадки — большие шахматные фигуры высотой около 70 сантиметров. Они спроектированы таким образом, что легко разбираются и превращаются в шашки, предоставляя больше возможностей для игр на свежем воздухе.