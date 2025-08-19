Жители Владимирской области в последние дни все чаще стали замечать ядовитых пауков-ос, нашествие которых охватило некоторые регионы России. Насекомые могут встречаться как в лесу, так и на

Жители Владимирской области в последние дни все чаще стали замечать ядовитых пауков-ос, нашествие которых охватило некоторые регионы России. Насекомые могут встречаться как в лесу, так и на территории города. «В российских регионах нашествие ядовитых пауков-ос. О нашествии сообщают в Подмосковье, Республике Татарстан, Владимирской, Тульской, Калужской областях, Республике Башкортостан, Челябинской области и других регионах», — говорится