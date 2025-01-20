Во Владимирской области появится «Карта жителя» – система, которая поможет людям из региона удобно получать местные льготы . Она начнет работать уже в этом году, правда пока только в одном

Во Владимирской области появится «Карта жителя» – система, которая поможет людям из региона удобно получать местные льготы . Она начнет работать уже в этом году, правда пока только в одном из муниципалитетов. Внедрение «Карты жителя» губернатор Александр Авдеев обсудил с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным на рабочей встрече. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном»