Владимирцы получат автоматическую надбавку к пенсиям без необходимости подачи заявления.

С 2025 года во Владимирской области 58 тысяч граждан с инвалидностью первой группы и пенсионеров старше 80 лет получат автоматическую надбавку к пенсиям без необходимости подачи заявления. На данный момент размер выплаты составляет 1200 рублей.Нововведение, как сообщили в отделении Социального фонда России по региону, позволит индексировать эту надбавку, которая будет автоматически увеличиваться при росте пенсии. Управляющий отделением Антон Курбаков отметил, что пенсионерам больше не нужно будет обращаться в учреждения для получения надбавки.Также продолжается возможность учета периода ухода за людьми старше 80 лет или с инвалидностью I группы, что может повысить пенсионный коэффициент для ухаживающих лиц.